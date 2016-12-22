Шойгу увидел «антироссийский курс» в международных учениях НАТО

Масштабные учения НАТО у границ России показывают антироссийский курс альянса. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса», — сказал он. Шойгу отметил, что НАТО повысило «интенсивность» оперативной и боевой подготовки в рамках учений Baltops-2017 [Baltic Operations] и «Удар сабли — 2017» [Saber Strike 2017].



В учениях североатлантического альянса принимают участие более десяти тысяч военнослужащих, более 70 кораблей и судов, около 70 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики ВВС США В-52, рассказал министр обороны.

Из-за военной активности НАТО ситуация на западных границах России «имеет тенденцию к ухудшению», подчеркнул Шойгу, передает «РИА Новости». Он отметил, что альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии и совершенствует инфраструктуру морских портов, аэродромов и других военных объектов этих стран.



Военно-морские международные учения НАТО Baltic Operations (​Baltops) начались в начале июня и продлились до 20 июня. В них принимали участие 14 стран — членов альянса из 29, а также его партнеры, Финляндия и Швеция. Учения проходили на территории Германии, Латвии и Польши и вдоль балтийского побережья этих стран.

Командующий Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди​ заявлял, что ​Baltops «не направлены против какой-либо страны» и «не должны восприниматься как ответ на какую-то конкретную угрозу в регионе». Он пояснил, что военные учения являются возможностью «сплотиться» и провести совместную подготовку для демонстрации способности НАТО обеспечивать безопасность и стабильность в Балтийском регионе.

Однако Россию «беспокоит», когда международные учения проводятся около ее границ, сказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он полагает, что учения НАТО в Прибалтике являются частью плана альянса, который направлен на «сдерживание» России. Красов подчеркнул, что никаких планов у Москвы по захвату Прибалтики, Польши или «другой части Европы» нет.

О том, что США перебросили в Великобританию сверхдальние бомбардировщики-ракетоносцы B-52 и 800 военных летчиков для участия в учениях НАТО, сообщало 2 июня CNN. В МИД России заявили, что передислокация американских бомбардировщиков «дестабилизирует» ситуацию и наносит ущерб международной безопасности.