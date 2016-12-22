Алишер Усманов избран почетным гражданином Казани

Депутаты Казанской городской думы поддержали предложение мэра города Ильсура Метшина о присвоении звания почетного гражданина Казани бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает пресс-служба мэрии.

«Представлять этого человека никому не надо — его успешная предпринимательская деятельность у всех на слуху», — сказал Метшин, отметив важность ведущейся предпринимателем «беспрецедентной благотворительной деятельности» и поддержку, которую Усманов оказал гуманитарным проектам на территории Татарстана.

В частности, мэр высоко оценил роль Усманова в деле проведения в Казани Универсиады-2013 и чемпионата мира по фехтованию 2014 года.

«Отдельно хотел бы остановиться на том вкладе, который он [Усманов] вносит в развитие духовно-нравственных ценностей, межнациональных и религиозных отношений и традиций», — сказал Метшин, по словам которого только в прошлом году Усманов пожертвовал 500 млн руб. только на строительство Болгарской исламской академии.

Одновременно с Усмановым звания почетного гражданина Казани удостоилась известная актриса Чулпан Хаматова.

«Мы гордимся тем, что Чулпан Хаматова — уроженка нашего города, и радуемся тому, что она не забывает Казань. Так, Чулпан многое сделала для поддержки хосписа имени Анжелы Вавиловой и для лечения многих казанских детей», — сказал Метшин.

Удостоверения и знаки «Почетный гражданин Казани» Усманову и Хаматовой планируется вручить 30 августа 2017 года, в день празднования в Казани Дня города.