Опубликовано видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО

Телеканал «Звезда» опубликовал видео инцидента с подлетевшим к борту министра обороны России Сергея Шойгу истребителем F-16 сил НАТО.

На видео, снятом с борта самолета министра обороны, видно, как натовский F-16 приближается к самолету, с которого идет съемка.

Затем в кадре появляется российский истребитель Су-27 из эскорта самолета Шойгу. Он догоняет самолет НАТО, качает крыльями, демонстрируя ему свои вооружения, после чего F-16 удаляется. Слышен также голос, который комментирует происходящее словами: «Смотри, как он его догоняет... давай-давай, смотри, смотри».

Видео: Телеканал ЗВЕЗДА

Ранее сегодня Минобороны сообщило о том, что российский истребитель Су-27 вынужден был продемонстрировать свое вооружение, чтобы препятствовать сближению самолета НАТО F-16 с бортом, на котором находился министр обороны Сергей Шойгу.

​Борт министра в этот момент пролетал над нейтральными водами Балтийского моря. Его сопровождал эскорт, состоящий из истребителей морской авиации Су-27.