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Медведев отправил замглавы Росавиации Махова в отставку
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Медведев отправил замглавы Росавиации Махова в отставку
Политика, 16:12
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Медведев отправил замглавы Росавиации Махова в отставку

Согласно указу председателя правительства России Дмитрия Медведева, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константин Махов отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовали на сайте правовой информации правительства.

Документ подписан премьер-министром 19 июня. Чиновник покинул свой пост по собственному желанию. По данным справочника «Авиапорт», Константин Махов занимал пост замглавы Росавиации с 2008 года.

Махов также состоит в комитете по стратегическому планированию совета директоров Международного аэропорта Шереметьево с 2011 года. С 2005 по 2008 год являлся замруководителя Межрегионального территориального управления​ Росимущества.

Теги: Росавиация , отставка , Дмитрий Медведев , Константин Махов
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