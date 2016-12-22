Присяжные удалятся на вердикт по делу Немцова 22 июня

Присяжные удалятся для вынесения вердикта по делу об убийстве политика Бориса Немцова в четверг, 22 июня, сообщает «Интерфакс». Им предстоит определить виновность Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Шадида и Анзора Губашевых, Хамзата Бахаева. Обвинение попросило признать их виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита заявила, что обвинение не предоставило достаточных доказательств их вины.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, было совершено заказное убийство. Его организатором считают Руслана Мухудинова, он объявлен в розыск. Один из предполагаемых соучастников убийства, Беслан Шаванов, при попытке задержания совершил самоподрыв. Следствие считает, что непосредственным киллером был Дадаев, бывший военнослужащий батальона «Север» Внутренних войск МВД. По версии следствия, Мухудинов вместе с Эскерхановым помог убийцам скрыться с места преступления. Анзор Губашев и Шаванов занимались слежкой за Немцовым.

На прениях сторон 6 июня представители родственников Бориса Немцова заявили, что не считают доказанным причастность к делу Бахаева. Кроме того, защита отмечала, что следствие не установило заказчиков и «некоторых исполнителей» убийства.

«Следствие потерпело очевидное фиаско, скорее всего, сознательно», — заявил один из адвокатов, Вадим Прохоров.

Адвокаты родственников Немцова также сомневается в том, что организатором убийства был Мухудинов, которого адвокаты называют водителем Руслана Геремеева, бывшего замкомандира батальона «Север». Они полагают, что организатором убийства был именно Геремеев. На процессе представители семьи Немцова ходатайствовали о допросе главы Чечни Рамзана Кадырова, а также депутата Госдумы Адама Делимханова, который является родственником Геремеева. Но в суде был допрошен только брат Делимханова Алибек, бывший командир батальона «Север». Он заявил, что «не помнит», подписывал ли командировочные для Дадаева и Геремеева, которые были найдены при обыске в Москве.