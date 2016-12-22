В заповеднике на Байкале произошли два лесных пожара

Два лесных пожара выявили на территории Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского национального парка в Иркутской области, которые произошли из-за сухой грозы, прошедшей в области 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедного Прибайкалья». Пожары произошли в «зоне применения авиации, в труднодоступной горной местности».

Общая площадь пожаров составляет 4,2 га, их обнаружили городские инспекторы заповедника во время патрулирования.

Пожар на территории Прибайкальского лесничества национального парка на площади 0,5 га обнаружили в 14:00 по местному времени во время патрулирования госинспекторами заповедника. Возгорание произошло на вершине склона Байкальского хребта, оно далеко от источников воды. В тушении пожара 20 июня участвовали шесть госинспекторов «Заповедного Прибайкалья», а на следующий день туда прибыли еще пять человек из Берегового лесничества. Возгорание тушат вручную. По данным на утро 21 июня, площадь пожара составила 1,2 га.

Также в национальном парке, между реками Правая и Левая Киренга, загорелась одна из вершин Байкальского хребта на площади 0,02 га. Возгорание обнаружил летчик-наблюдатель во время планового облета территории.

На тушение пожара направили группу из 20 госинспекторов «Заповедного Прибайкалья» из ряда лесничеств. В заповедник их везет вертолет Ми-8Т. Из-за отсутствия там источников воды тушение производят ручными методами. Согласно последним данным, площадь пожара составляет 3 га.

Сотрудники заповедники всеми силами стараются потушить пожары, отмечается в релизе.

Главное управление МЧС по Иркутской области объявило об установленном в 27 районах области с 21 по 25 июня среднем (III) и чрезвычайном (V) классе пожароопасности, предупредив жителей не выходить в лес.

Спасательная служба со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что в эти дни в области днем ожидается плюс 35–37 градусов и грозы.