Супруг Елизаветы II госпитализирован

Герцог Эдинбургский Филипп

Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года в семье принца Андрея, брата царствовавшего в Греции короля Константина. Он также принадлежал к датскому дому Глюксбургов, а потому при рождении получил титул принца Греческого и Датского. Своим происхождением Филипп связан с многими царственными домами Европы — в частности, приходится праправнуком английской королеве Виктории и российскому императору Николаю I.

В 1922 году Константин отрекся от греческого престола, семья была изгнана из страны. В 30-х годах Филипп проходил обучение в Германии и Шотландии, а затем в Королевском военно-морском училище в английском Дартмуте. Именно во время обучения он познакомился с Елизаветой, которая приходилась ему четвероюродной сестрой, между ними завязалась переписка.

С января 1940 года будущий супруг королевы принимал участие в боевых действиях в Средиземноморье и на Тихом океане в составе королевского флота. В феврале 1947 года Филипп официально отказался от прав на греческий и датский престол, а в ноябре того же года женился на Елизавете, свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве. До восшествия супруги на престол Соединенного Королевства в 1952 году Филипп продолжал службу на флоте, командовал фрегатом. Начиная с того времени регулярно принимает участие в церемониальных и общественных мероприятиях.

В 2011 году в интервью, приуроченном к 90-летию, принц заявил о намерении сократить участие в официальных мероприятиях. В рамках празднования юбилея королева пожаловала Филиппу один из высших титулов королевства — лорда-адмирала. В конце того же года герцог попал в больницу с болями в груди, ему была сделана операция по расширению стенок закупоренной коронарной артерии.

В 1994 году Филипп вместе с супругой с государственным визитом посетил Россию. Визит королевской четы стал первым за всю историю российско-британских отношений с 1553 года.