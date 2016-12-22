Прокуратура Бельгии рассказала подробности об исполнителе теракта

Взрыв в здании Центрального вокзала Брюсселя, который произошел вечером 20 июня, совершил гражданин Марокко. Он ранее не попадал в поле зрения властей, оснований подозревать его в терроризме до произошедшего не было. Об этом заявил представитель генерального прокурора Бельгии Эрик Ван дер Сипт, передает Associated Press.

Представитель прокурора добавил, что мужчина планировал «нанести гораздо больший урон» и что последствия могли быть «гораздо хуже». В сумке, которая были при подозреваемом в совершении взрыве, были канистры с газом и гвозди.

Ранее прокуратура страны официально квалифицировала произошедшее как теракт.

Мужчина зашел в здание вокзала около 20:30 по местному времени (21:30 мск) 20 июня и произвел взрыв. Предполагаемого исполнителя нейтрализовали военные, им пришлось применить табельное оружие. От полученных ранений мужчина скончался.