СК предъявил обвинение экс-директору «Гоголь-центра»

Следствие предъявило обвинение экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина.

Малобродский был задержан 19 июня в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-директор «Гоголь-центра» был вызван в столичный главк Следственного комитета в качестве свидетеля, а после допроса стал подозреваемым.

Алексей Малобродский покинул «Гоголь-центр» в марте, на его место пришла Анастасия Голуб. По результатам проведенного аудита Голуб рассказала, что в течение долгого времени театр не делал отчислений во внебюджетный фонд и не перечислял налоги по физическим лицам.

В мае по делу о хищении в «Седьмой студии» проходили обыски в «Гоголь-центре», в квартире у его руководителя режиссера Кирилла Серебренникова, у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и еще у более чем десяти человек. Фигурантами уголовного дела стали бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (содержится под стражей) и ее экс-директор Юрий Итин (находится под домашним арестом).