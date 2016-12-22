Subaru отозвал в России почти 25 тыс. автомобилей

Российское подразделение Subaru ООО «Субару Мотор» отзывает 24480 автомобилей марок Subaru Impreza и Forester. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Из России отзовут автомобили, произведенные с сентября 2007 года по октябрь 2010 года. VIN-коды отзываемых автомобилей указаны в приложении к сообщению Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей стало возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности, сказано в сообщении. Спустя длительное время пользования автомобилем это может привести к дефекту газогенератора, и при срабатывании подушки безопасности у пассажира повышается риск получения травмы.

Компания пока не установила связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности в автомобилях. Subaru сообщит владельцам Subaru Impreza и Forester о необходимости предоставить машины в дилерский центр для ремонта.

Ранее Nissan отозвал около 7 тыс. автомобилей Nissan Murano. По данным компании, причиной отзыва Nissan Murano стала ошибка, допущенная при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя.