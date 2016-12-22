Число жертв майского урагана в Москве выросло до 13 человек
Общество, 12:25
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Число жертв майского урагана в Москве выросло до 13 человек
В московской больнице скончался еще один человек, пострадавший во время урагана 29 мая. Таким образом общее количество жертв стихии в столице увеличилось до 13 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Общее число погибших в столичном регионе составило 18 человек.
«Мужчина 56 лет находился в крайне тяжелом состоянии, врачи безуспешно боролись за его жизнь», — рассказал источник.
О смерти еще одного пострадавшего в результате урагана в Москве стало известно 17 июня — умер мужчина, который находился в больнице в тяжелом состоянии. Тогда, по информации источника, в больницах столицы находились еще восемь пострадавших от урагана. Один из них был в тяжелом состоянии.
В Москве 29 мая прошел ураган — сильный ветер с дождем и градом, который, по данным метеорологов, составлял 25 м/с. В результате всего пострадали около 170 человек. Было повалено три сотни деревьев, повреждены крыши более двух сотен домов, 135 опор освещения и примерно 2 тыс. автомобилей. Без электроэнергии на время остались более 18 тыс. человек. Компания «Росгосстрах» оценила материальный ущерб от урагана в Москве в 25 млн руб.