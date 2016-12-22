Экс-премьера Израиля доставили в больницу из тюрьмы из-за боли в груди
Политика, 04:05
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Экс-премьера Израиля доставили в больницу из тюрьмы из-за боли в груди
Бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта доставили в больницу из тюрьмы после того, как он пожаловался на боль в груди, сообщает The Jerusalem Post.
Экс-премьера госпитализировали после того, как врач осмотрел его в тюрьме, пишет газета. Уже в больнице, как отмечает издание, врачи исключили вероятность сердечного приступа. Однако медики решили провести дальнейшее обследование, чтобы понять из-за чего Ольмерт похудел.
Знакомые бывшего премьера рассказали The Jerusalem Post, что за последние несколько недель он потерял 7 кг.