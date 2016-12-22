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Членов движения Misanthropic Division приговорили к тюремным срокам
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Членов движения Misanthropic Division приговорили к тюремным срокам
Общество, 16:59
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Членов движения Misanthropic Division приговорили к тюремным срокам

Московский окружной военный суд приговорил к тюремным срокам трех членов экстремистского сообщества Misanthropic Division (запрещено в России) за экстремизм и оправдание терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал Кирилла Халепо, Виталия Царука, Виктора Пехтерева виновными. Халепо получил три года колонии-поселения, Царук — три года и два месяца колонии общего режима, а Пехтерев получил шесть месяцев колонии общего режима. Также с них будет взыскано более 30 тыс. руб., у них также забрали мобильные телефоны в доход государства. Кроме того, суд постановил уничтожить символику Misanthropic Division.

«Интерфакс» отмечает, что 20 июня, во вторник, были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Подсудимые частично признали свою вину. Царук сказал, что создал группу Misanthropic Division в социальной сети «ВКонтакте», где были размещены тексты, которые следствие признало экстремистскими. Халепо рассказал, что он был администратором страницы, но экстремистские тексты не размещал. Пехтерев не отрицал, что опубликовал на своей личной странице в соцсети экстремистский текст «Адольф Гитлер о евреях».

Халепо рассказал, что, когда он закончил школу, то попал под влияние идей националистов Максима Марцинкевича и Романа Железнова. Железнов разыскивается в России за участие в боевых действиях на Украине в составе батальона «Азов».

В свою очередь, адвокаты подсудимых заявили, что в действиях их подзащитных нет состава преступления, а обвинения являются «провокациями спецслужб». Как заявил адвокат Матвей Цзен, Дмитрий Павлов, которого следователи считают организатором движения «Misanthropic Division», является «вымышленной личностью», потому что неизвестна его дата рождения, а также отсутствуют его фотографии.

Защита подсудимых заявила, что обжалует приговоры. «Защита доказывала очевидное, что если люди состоят в одной группе в социальной сети, то это не значит, что они друг другу подчиняются. Это явная политизация», — сказал Цзен.

Следователи полагают, что само движение Misanthropic Division было создано в 2013 году гражданином Белоруссии Дмитрием Павловым как субкультурный проект. По их данным, Павлов, создавая движение, хотел укрепить свои позиции среди неонацистов и получить прибыль за продажу их символики. После событий на Украине 2014 года деятельность Misanthropic Division стала международной. Так, его ячейки были открыты в 19 странах, в том числе на Украине, в Германии, Франции, Польши и Англии, утверждает следствие.

Уголовное дело против лидера запрещенной в России Misanthropic Division Дмитрия Павлова было возбуждено в июле 2016 года. Его подозревают в создании и организации деятельности экстремистской организации, публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства и реабилитации нацизма.

Теги: неонацизм , экстремизм
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