Фильм Оливера Стоуна о Путине москвичи посмотрели хуже фильма Соловьева

Первую серию «Интервью с Путиным» посмотрели 1,5 млн москвичей, следует из предварительных данных Mediascope. В 2015 году фильм о жизни российского президента, снятый Владимиром Соловьевым, интересовал большее число жителей столицы

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Первая серия документального фильма «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна собрала у экранов 1,5 млн зрителей из Москвы в возрасте от четырех лет. Это следует из предварительных данных Mediascope (ранее TNS Russia). Серия транслировалась 19 июня на «Первом канале», которому принадлежат права на фильм в России и ряде стран СНГ.

Телевизионный рейтинг (среднее количество смотревших от общей численности ТВ-аудитории) первой части проекта «Интервью с Путиным» составил 11,1%, доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) — 31,9%, говорится в исследовании Mediascope. При этом служба телевизионных измерений «Первого канала» зафиксировала долю 51,5%, сообщил РБК представитель вещателя.

Для сравнения, другой документальный фильм о Владимире Путине — «Президент», в котором глава России общался с журналистом Владимиром Соловьевым и который показали в 2015 году, собрал у экранов более 1,7 млн жителей столицы на канале «Россия-1». Телерейтинг полнометражной картины равнялся 13%, доля — 37,5%. Представитель Mediascope отметил, что «Президент» транслировался в воскресенье 26 апреля 2015 года, а «Интервью с Путиным» — в будний день.

«Интервью с Путиным» — четырехсерийный фильм о президенте России, снятый американским режиссером Оливером Стоуном. В проекте он общается с Владимиром Путиным о его биографии, о расширении НАТО, войне в Сирии, о деятельности Эдварда Сноудена, о президенте США Дональде Трампе. Цель проекта состоит в том, чтобы США смогли услышать и понять другую точку зрения, что может предотвратить ухудшение российско-американских отношений, объяснял The New York Times Оливер Стоун.