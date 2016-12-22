В 2019 году «Росатом» поставит ядерное топливо на АЭС в США

Российская компания ТВЭЛ, подконтрольная госкорпорации «Росатом», в 2019 году поставит свое ядерное топливо на одну из атомных электростанций США.
«Уже подписан с одним из американских операторов контракт на опытно-промышленную эксплуатацию, и мы поставим тестовые кассеты «ТВС-Квадрат» в 2019 году», — заявил старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев (цитата по «РИА Новости») на форуме «Атомэкспо-2017» в Москве.
По его словам, производство партии ядерного топлива для США начнется в 2018 году.
Григорьев также отметил, что ТВЭЛ продлила контракт на поставки топлива на АЭС «Темелин» в Чехии до 2024 года, а контракты с французской компанией Areva — до 2030 года.
Общая стоимость зарубежных заказов ТВЭЛ на ближайшие десять лет к концу 2017 года, по словам Григорьева, превысит $10 млрд.