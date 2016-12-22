Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,78 58,99 EUR Нал. 66,68 65,80 USD Бирж. 59,63 +1,19 EUR Бирж. 66,45 +1,27 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1855,09 +0,29% РТС 980,29 -1,81% Brent 45,62 -2,54% DJIA 21508,95 -0,09% Nasdaq 6225,70 -0,21% FTSE 7489,00 -0,46%
Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу
Лента новостей
Гендиректор «Черкизово» - РБК: «Надо поменять имидж колбасы» 17:22, Интервью Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду 17:18, Спорт Глава МВД взял на личный контроль расследование ДТП с «пьяным» ребенком 17:07, Общество Членов движения Misanthropic Division приговорили к тюремным срокам 16:59, Общество В «Роснефти» назвали преступлением подделку отказа от иска к «Системе» 16:39, Бизнес Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу 16:38, Политика Рош локализовала выпуск упаковок тест-полосок Акку-Чек Перформа в РФ 16:33, Пресс-релизы «Дождь» узнал о заступничестве чиновников за Серебренникова перед Путиным 16:33, Общество Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Томском 16:30, Общество Лавров прокомментировал «план Тиллерсона» по России 16:24, Политика Fox сообщил об опасном сближении самолетов России и США над Балтикой 16:22, Политика Россия спишет Киргизии $240 млн долга 16:19, Политика Фабрика Roshen в Липецке полностью прекратила работу 16:15, Бизнес Развилка для Кабула: почему перемирие в Афганистане вновь под угрозой 16:09, Мнение Брюссель обвинил ЕС в попытке запретить бельгийскую картошку фри 15:59, Общество Вице-спикер Рады объявила голодовку из-за «мусорной блокады» Львова 15:49, Политика В 2019 году «Росатом» поставит ядерное топливо на АЭС в США 15:47, Бизнес Суд в Германии приговорил насильника «девочки Лизы» к условному сроку 15:41, Общество Суд получил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Системе» 15:31, Бизнес Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России 15:16, Технологии и медиа Сила граната: все о главном источнике молодости и красоты 15:15, РБК и Weleda Доступ к мексиканскому шельфу получили Dea Михаила Фридмана и ЛУКОЙЛ 15:14, Бизнес По делу экс-губернатора Белых допросили 200 человек 15:03, Общество СКР прекратил дело в отношении бывшего соучредителя «Деловых линий» 14:59, Бизнес СК проверит лагерь в Москве после сообщений об избиении ребенка 14:49, Общество Флаг «Исламского государства» предложат приравнять к нацистской символике 14:38, Политика Курбан Бердыев опередил Массимо Карреру в списке лучших тренеров мира 14:36, Спорт «Роскосмос» отсудил у производителя «Протон-М» 3,2 млрд руб. из-за аварии 14:33, Общество
Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу
Политика, 16:38
0
Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу

Израиль начал строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook. Как отмечает Times of Israel, это будет первое новое поселение на берегу Иордана за последние 25 лет.

«Сегодня, как я и обещал, начинаются работы по строительству нового поселения для тех, кто жил в Амоне (небольшой поселок, который был демонтирован в феврале 2017 года. — РБК). Спустя десятилетия я получил право стать премьер-министром, который построит новое поселение в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан. — РБК)», — написал Нетаньяху. Он отметил, что действующее правительство стало лучшим правительством для стройки поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает Израилю строительство своих поселений на Западном берегу реки Иордан. США не стали накладывать вето на данную резолюцию.

Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН. В феврале израильский парламент принял закон, который легализует поселения, которые были построены на землях палестинских арабов.

В феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с Нетаньяху призвал израильское правительство проявлять больше гибкости во время переговоров с Палестиной и в вопросе строительства новых поселений, а также воздержаться от принятия решения по созданию независимого государства Палестины. Американский лидер отметил, что Израилю необходимо показать свое желание заключить соглашение по палестино-израильскому конфликту.

Палестинские власти поддержали позицию Трампа. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что соглашается с призывом американского президента остановить деятельность по созданию поселений, в том числе в «оккупированном Восточном Иерусалиме». По его словам, Палестина также выступает за то, чтобы на Ближнем Востоке были созданы два государства, чтобы достичь мира в регионе.

Теги: Израиль , Биньямин Нетаньяху , палестино-израильский конфликт
Главное
В «Роснефти» назвали преступлением подделку отказа от иска к «Системе» Бизнес
Материалы по теме
Путин и Нетаньяху обсудили Сирию и конфликты на Ближнем Востоке Политика
Палестина поддержала позицию Трампа по израильским поселениям Политика
Трамп призвал Израиль пойти на уступки в вопросе создания поселений Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку