Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу

Израиль начал строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook. Как отмечает Times of Israel, это будет первое новое поселение на берегу Иордана за последние 25 лет.

«Сегодня, как я и обещал, начинаются работы по строительству нового поселения для тех, кто жил в Амоне (небольшой поселок, который был демонтирован в феврале 2017 года. — РБК). Спустя десятилетия я получил право стать премьер-министром, который построит новое поселение в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан. — РБК)», — написал Нетаньяху. Он отметил, что действующее правительство стало лучшим правительством для стройки поселений.



В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает Израилю строительство своих поселений на Западном берегу реки Иордан. США не стали накладывать вето на данную резолюцию.



Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН. В феврале израильский парламент принял закон, который легализует поселения, которые были построены на землях палестинских арабов.

В феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с Нетаньяху призвал израильское правительство проявлять больше гибкости во время переговоров с Палестиной и в вопросе строительства новых поселений, а также воздержаться от принятия решения по созданию независимого государства Палестины. Американский лидер отметил, что Израилю необходимо показать свое желание заключить соглашение по палестино-израильскому конфликту.

Палестинские власти поддержали позицию Трампа. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что соглашается с призывом американского президента остановить деятельность по созданию поселений, в том числе в «оккупированном Восточном Иерусалиме». По его словам, Палестина также выступает за то, чтобы на Ближнем Востоке были созданы два государства, чтобы достичь мира в регионе.