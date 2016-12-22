Вице-спикер Рады объявила голодовку из-за «мусорной блокады» Львова

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед объявила голодовку в знак протеста против бездействия властей Украины из-за «мусорной блокады» Львова. Об этом она заявила в ходе заседания в парламенте, сообщает корреспондент УНИАН.

Сыроед начала голодовку в знак солидарности с председателем фракции «Самопомощь» Олегом Березюком. Накануне он объявил голодовку против «произвола центральной власти в Украине», связанной с напряженной ситуацией с вывозом бытовых отходов из Львова.

«Я хочу сегодня поддержать Олега Березюка, и я присоединюсь к нему, я буду рядом с ним голодать для того, чтобы попытаться защитить людей от вашего произвола», — сказала Сыроед. Также она призвала жителей Львова объединить усилия и обратиться к президенту с просьбой уволить «председателя областной администрации, который выполнял и издавал преступные приказы, унижая достоинство львовян».

Проблемы с вывозом мусора из города возникли, после того как в 2016 году закрылась городская Грибовичская свалка. Власти города неоднократно обращались за помощью к руководителям других регионов Украины, но они не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора.

По данным Львовского городского совета, в городе скопилось более 8,5 т мусора. Для утилизации отходов необходимо 850 единиц спецтехники.