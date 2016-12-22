Фабрика Roshen в Липецке полностью прекратила работу

Липецкая кондитерская фабрика Roshen, склад готовой продукции и торговый дом ООО «Рошен» полностью прекратили свою работу на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте корпорации.

В июне полностью завершилась консервация производства, которая происходила в три этапа. В апреле законсервировали все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельные и водозаборы.

По данным пресс-службы корпорации, Федеральная налоговая служба (ФНС) России ранее предъявила Липецкой фабрике «необоснованных налоговых претензий» на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен» — 150 млн руб.

После того как столичный Басманный суд продлил арест имущества фабрики в Липецке до 13 сентября 2017 года, Roshen подала жалобу в Мосгорсуд на решение Басманного суда.

В корпорации считают, что цена арестованного имущества «многократно выше суммы якобы причиненного ущерба». «Судья Ленская добросовестно проигнорировала постановление пленума Верховного суда РФ от 1 июня 2017 года №19. Посмотрим, что на это скажет Мосгорсуд», — сообщил 19 июня генеральный директор Roshen в Липецке Олег Казаков.

Управление ФНС по Липецкой области 14 июня 2017 года потребовало от торгового дома ООО «Рошен» выплаты более 150 млн руб., которые начислили после налоговой проверки компании за 2014–2015 годы. В ФНС установили, что торговый дом, выплачивая дивиденды на Украину, не имел права использовать льготы, которые установили в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества между Россией и Украиной 8 февраля 1995 года.

Производство на Липецкой фабрике в России остановили с 1 апреля 2017 года. В январе этого года Roshen объявила о закрытии липецкой фабрики по «политическо-экономическим причинам». Причиной закрытия в компании считают «резкое снижение ассортимента» после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта продукции Roshen в Россию из Украины, а также «препятствие росту представленности продукции Roshen на полках магазинов».

Уголовное дело в отношении Roshen в Липецке возбудили по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в апреле 2015 года. Следствие заявило о хищении при строительстве фабрики 180 млн руб.

В корпорацию Roshen входят кондитерские фабрики в Киеве и Кременчуге, две в Виннице, а также Винницкий молочный завод. Корпорации принадлежит Клайпедская фабрика в Литве и фабрика BonbonettiChoco в Венгрии.