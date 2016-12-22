СМИ сообщили о вернувшемся в Стамбул самолете после удара молнии

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Казань, вернулся в аэропорт отправления после удара молнии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
По данным телеканала, молния ударила в Boeing 737-800 через некоторое время после взлета. Пилот принял решение вернуться в международный аэропорт Ататюрка. Перед посадкой воздушному судну пришлось совершить несколько кругов в небе, чтобы избавиться от лишнего горючего.
Телеканал отмечает, что в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. Они были отправлены в Казань другим рейсом. Самолет был отбуксирован в ангар.
В понедельник, 19 июня, в аэропорт Ататюрка после удара молнии вернулся самолет, вылетевший из Стамбула в Тбилиси. Как сообщал телеканал «Рустави 2», воздушное судно совершило посадку спустя несколько минут после взлета.