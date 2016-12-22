Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,47 58,74 EUR Нал. 66,39 65,59 USD Бирж. 59,19 +0,75 EUR Бирж. 65,98 +0,80 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1858,44 +0,47% РТС 989,14 -0,92% Brent 46,04 -1,64% DJIA 21528,99 +0,68% Nasdaq 6239,01 +1,42% FTSE 7521,84 -0,03%
СМИ сообщили о вернувшемся в Стамбул самолете после удара молнии
Лента новостей
СМИ сообщили о вернувшемся в Стамбул самолете после удара молнии 14:20, Общество НПФ «Благосостояние» передаст страховые активы компании Бориса Йордана 14:10, Финансы ЦБ предупредил о росте числа фальшивок в банкоматах 14:06, Финансы Биржевой курс евро впервые за полгода превысил 66 руб. 14:05, Финансы «Ильюшин» возобновит создание новых самолетов Ил-214 для Минобороны 14:04, Технологии и медиа В Кремле заявили об отсутствии информации об уходе в отставку Тулеева 13:56, Политика Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов 13:51, Спорт Пользователи Skype пожаловались на глобальный сбой в работе сервиса 13:49, Технологии и медиа В Кремле отказались комментировать столкновение США и России в Сирии 13:40, Общество В Хабаровском крае осудили перевозившую в гробу черную икру банду 13:39, Общество Министр обороны Франции подала в отставку из-за угрозы расследования 13:35, Политика Россия стала вторым по объему рынком спиннеров на AliExpress 13:34, Технологии и медиа Дизайн шенгенских виз изменят из-за подделок 13:31, Политика Бывший капитан «Зенита» получил предложение от «Краснодара» 13:29, Спорт Россия обжалует решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды 13:28, Политика Прокуратура попросила суд приговорить Полонского к восьми годам колонии 13:07, Бизнес В Кремле рассмотрят решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды 13:06, Политика Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за первую встречу с Трампом 12:58, Политика В Аргентине обнаружили склад с нацистскими артефактами 12:56, Общество Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд 12:48, Финансы СК опроверг применение ножа при нападении на бойца ОМОНа в Петербурге 12:38, Общество Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательство над пассажирами 12:28, Общество То, что Дре прописал. Тест-драйв Jeep Compass 12:22, Авто Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы больной Путину 11:57, Общество Родители пострадавших на Ладоге подростков рассказали о случившемся 11:54, Общество  Полковник Нацгвардии Украины пропал без вести в Донбассе 11:47, Политика
СМИ сообщили о вернувшемся в Стамбул самолете после удара молнии
Общество, 14:20
0
СМИ сообщили о вернувшемся в Стамбул самолете после удара молнии

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Казань, вернулся в аэропорт отправления после удара молнии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По данным телеканала, молния ударила в Boeing 737-800 через некоторое время после взлета. Пилот принял решение вернуться в международный аэропорт Ататюрка. Перед посадкой воздушному судну пришлось совершить несколько кругов в небе, чтобы избавиться от лишнего горючего.

Телеканал отмечает, что в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. Они были отправлены в Казань другим рейсом. Самолет был отбуксирован в ангар.

В понедельник, 19 июня, в аэропорт Ататюрка после удара молнии вернулся самолет, вылетевший из Стамбула в Тбилиси. Как сообщал телеканал «Рустави 2», воздушное судно совершило посадку спустя несколько минут после взлета.

Теги: самолет , Стамбул
Главное
Биржевой курс евро впервые за полгода превысил 66 руб. Финансы
Материалы по теме
Во Франции разбился туристический самолет Общество
В Екатеринбурге самолет при посадке выкатился за пределы полосы Общество
В Адыгее пропал пилот после жесткой посадки вертолета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку