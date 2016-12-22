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«Ильюшин» возобновит создание новых самолетов Ил-214 для Минобороны
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«Ильюшин» возобновит создание новых самолетов Ил-214 для Минобороны
Технологии и медиа, 14:04
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«Ильюшин» возобновит создание новых самолетов Ил-214 для Минобороны

Компания «Ильюшин» возобновила создание среднего военно-транспортного самолета, известного как Ил-214, для Минобороны России. Об этом заявил ТАСС главный конструктор «Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») Николай Таликов.

По его словам, воздушное судно имеет грузоподъемность 20 т, а в «габаритах по сечению» оно аналогично Ил-76. На предприятии уже приступили к созданию самолета. «Техзадание сформировано и практически утверждено, а дальше последуют все этапы», — уточнил главный конструктор «Ил».

Таликов подчеркнул, что название самолета могут изменить, однако «пока он известен как Ил-214». «Это двухдвигательный самолет для решения средних задач, короче, чем Ил-76», — уточнил он.

Также фирма «Ильюшин» предложила оборонному ведомству вариант самолета Ил-76МФ. Он является версией «классического самолета Ил-76», но длиннее на 6,6 м.

Таликов рассказал и о перспективном тяжелом самолете Ил-106, характеристики которого согласовали с военными, но пока что «вопрос о финансировании не идет».

Ранее самолет Ил-214 планировалось создать совместно с Индией. В марте министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о заморозке проекта из-за того, что стороны не смогли за пять лет реализации проекта прийти к взаимовыгодному решению. По его словам, остановка проекта означает «переключение» на «более интересные» проекты, реализацию которых Россия продолжит совместно с компанией Hindustan Aeronautics из Индии.

Ил-214 разрабатывали вместе с фирмами «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», НПК «Иркут» и индийской компанией Hindustan Aeronautics.

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявила, что Ил-214 может выполнять транспортные, десантные, санитарные и другие «спецзадачи». Самолет должен был прийти на смену военно-транспортному воздушному судну Ан-12, находящемуся на вооружении авиации России, СНГ и других стран. Он может перевозить от 70 до 80% применяемых видов оружия и военной техники. Ил-214 можно использовать в высокогорных аэродромах с бетонным и грунтовым покрытием в разных климатических условиях.

Генеральный директор авиакомплекса «Ил» Сергей Вельможкин заявил 14 марта, что работа над созданием Ил-214 продолжается «в инициативном порядке». Об этом говорилось в сообщении, которое ОАК опубликовала на своей странице в Facebook.

Теги: Ил-76 , Минобороны России , «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»
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