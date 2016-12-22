В Хабаровском крае осудили перевозившую в гробу черную икру банду

Суд в Хабаровском крае вынес приговор организатору и трем участникам преступной группы, которые перевозили в гробу в катафалке черную икру и затем ее перепродавали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Участники группы признаны виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, их частей и производных, совершенные организованной группой).

Организатора группы приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. Двое осужденных получили три года лишения свободы, еще один будет отбывать наказание 2,5 года. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Группа была организована в мае 2015 года. Организатор группы и еще пятеро злоумышленников занимались перевозкой черной икры из Николаевского района в Хабаровск. В октябре 2015 года сотрудники ГИБДД на трассе Хабаровск — Находка остановили для проверки автобус-катафалк. Внутри автомобиля в гробу и под венками они обнаружили и изъяли 959 контейнеров с черной икрой общим весом более 500 кг. Сумма ущерба составила более 4,1 млн руб.