СК возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе 9 мая

Следственный комитет России возбудил дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) из-за артиллерийского обстрела украинскими поенными на территории Донбасса 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, 9 мая украинские военнослужащие полка «Азов» Национальной гвардии Украины обстреляли из артиллерии гражданские объекты села Безыменное Новоазовского района Донецкой области. В результате обстрела были повреждены два жилых дома, участки газопровода, а также территория школы. В ведомстве отметили, что никто из мирных жителей не пострадал.

В конце мая СК возбудил три новых дела по аналогичной статье. По данным следователей, 18, 20 и 21 мая украинские военные обстреляли гражданские объекты в селах Коминтерново и Спартак, а также в Петровском районе Донецка. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения.