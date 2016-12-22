На Украине задержали направлявшийся в Донбасс автомобиль с оружием

Пограничники Украины задержали автомобиль с оружием, который направлялся на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранслужбы Украины.
Инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка». «Во время оформления автомобиля Mercedes, на котором гражданин Украины пытался въехать на неподконтрольную территорию, на него отреагировала служебная собака», — говорится в сообщении погранслужбы.
В ходе проверки пограничники обнаружили в салоне автомобиля нарезной карабин «Сайга-МК» и 168 патронов к нему, травматический пистолет с 13 патронами, камуфлированную форму и амуницию, оптику, глушитель и несколько ножей. Водителя автомобиля и обнаруженный арсенал передали сотрудникам Национальной полиции.
Сотрудники ФСБ в апреле задержали в Краснодаре гражданина Украины, который занимался продажей оружия. Он также подозревался в незаконном ввозе оружия на территорию России. По данным ФСБ, оперативники пресекли «незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью их последующего сбыта».