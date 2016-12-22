На Украине задержали направлявшийся в Донбасс автомобиль с оружием

В Аргентине обнаружили склад с нацистскими артефактами

Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд

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СК опроверг применение ножа при нападении на бойца ОМОНа в Петербурге

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Родители пострадавших на Ладоге подростков рассказали о случившемся

Полковник Нацгвардии Украины пропал без вести в Донбассе

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В мае 2018 года у россиян будет двухдневная рабочая неделя

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СК подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»

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