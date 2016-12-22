В Риме умерла модельер Карла Фенди

Карла Фенди (Фото: Filippo Monteforte / AFP)

Известный итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме на 81-м году жизни, сообщает La Repubblica.

Накануне модельер перенесла тяжелое заболевание легких. Она скончалась после того, как ее выписали из больницы и она вернулась в свою римскую резиденцию в Палаццо Русполи.

Карла Фенди являлась владельцем итальянского дома моды Fendi, специализирующемся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Бренд был основан родителями Карлы Фенди в 1925 году. В конце 1950-х годов пять сестер Фенди стали во главе итальянского дома моды. «Наша мать говорила: вы как пять пальцев на руке, у каждого из вас своя роль», — любила повторять Карла Фенди.

Одним из ключевых бизнес-решений сестер Фенди стало приглашение молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда. В 1962 году он стал креативным дизайнером дома и создал знаменитый логотип компании — две F, одна из которых перевернута. В 1980-е годы Fendi стал мировым лидером по производству изделий из кожи и меха.

Компания входит в состав холдинга LVMH — Louis Vuitton Moët Hennessy S.A. Сеть Fendi насчитывает более 160 магазинов в 25 странах.