СМИ назвали основного кандидата на пост главы Deutsche Bank в России

Вероятным новым руководителем российского Deutsche Bank является Борислав Иванов-Бланкенбург. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к банку.

Один из источников уточнил, что Иванов-Бланкенбург — основной кандидат, однако ему еще предстоит пройти согласование Центробанке.

Борислав Иванов-Бланкенбург с 2015 года возглавляет Deutsche Bank на Украине. До этого он был руководителем филиала банка в Болгарии.

В Deutsche Bank отказались официально прокомментировать информацию о вероятном кандидате на пост главы финансового учреждения. Помощник Иванова-Бланкенбурга также отказался от комментариев.

О том, что в российском подразделении Deutsche Bank сменится руководство, стало известно в конце апреля. По сведениям источников, банк должна покинуть его нынешний руководитель Аннетт Фивег, возглавляющая его с ноября 2015 года и часть топ-менеджеров.

В феврале Федеральная налоговая служба предъявила российскому подразделению Deutche Bank претензии на сумму свыше 10 млрд руб. Банк заподозрили в участии в налоговых схемах вместе с британским подразделением.