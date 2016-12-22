МЧС направило водолазов на поиски пропавших на Ладоге подростков

К поиску подростков, пропавших с перевернувшейся во время шторма на Ладожском озере лодки, привлечены водолазы. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Спасатели расширили группировку, участвующую в поиске. Сейчас акваторию озера осматривают 258 человек. К поискам пропавших подростков уже привлечены два вертолета Ми-8. «В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы, которые начнут свою работу в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В настоящее время официально пропавшими без вести считаются три человека. Представитель Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец ранее со ссылкой на слова двух выживших подростков сообщила, что один из пропавших погиб.

Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере вечером 19 июня в районе поселка Импилахти. Причиной происшествия стала непогода. Двоим подросткам удалось спастись самостоятельно, поиски остальных ведут спасатели. Поисковым группам уже удалось обнаружить перевернувшуюся лодку, на которой катались дети.