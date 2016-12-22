В Ираке на мине подорвались трое французских журналистов

В иракском городе Мосул при взрыве мины пострадала группа журналистов, в том числе три журналиста из Франции. Один из них погиб, сообщает Le Mond.

Имя погибшего французского журналиста — Стефан Вильнёв. Также при взрыве погиб курдский журналист Бахтияр Хаддад. Еще двое французских журналистов получили ранения. Информацию об этом в своем Twitter подтвердил один из пострадавших, Самуэль Форе. Он подчеркнул, что опечален судьбой своих коллег.

По данным Le Mond, в настоящее время Форе эвакуирован в Багдад. В Мосуле журналисты сопровождали группу иракских сил специального назначения, ведущих бои за город.

Бои за освобождение Мосула от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» начались весной 2016 года. В них участвует армия Иранка при поддержке авиации международной коалиции во главе с США. 18 июня стало известно, что армия начала штурм последнего анклава боевиков в Мосуле в районе Старого города.