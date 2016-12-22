Спасатели нашли лодку пропавших на Ладоге подростков

Спасателям удалось обнаружить перевернувшуюся лодку, в которой находились пропавшие на Ладожском озере подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по республике.

«Во время спасательной операции найдена лодка, ее доставили на берег», — сообщил представитель МЧС. В то же время, обнаружить рядом с ней пропавших подростков не удалось.

Для руководства спасательной операцией на Ладожское озеро выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Как говорится в сообщении регионального МЧС, сейчас к поискам пропавших подростков привлечены 247 человек и вертолет. В спасательной службе сообщили, что продолжаются поиски трех подростков. В то же время, ранее представитель Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец заявила, что одна из девушек, находившихся на лодке, погибла. При этом она сослалась на показания выживших подростков.

Лодка с пятью подростками перевернулась во время шторма на Ладожском озере вечером 19 июня. Двум подросткам удалось спастись самостоятельно. По данным источника в экстренных службах, подросткам было от 15 до 17 лет. Они приехали из города Сортавала на отдых к родным.