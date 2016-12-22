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«Дочка» ЛУКОЙЛа выиграла тендер на освоение месторождения в Мексике
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«Дочка» ЛУКОЙЛа выиграла тендер на освоение месторождения в Мексике
Бизнес, 01:13
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«Дочка» ЛУКОЙЛа выиграла тендер на освоение месторождения в Мексике

Компания Lukoil International Upstream Holding B.V., дочка российского ЛУКОЙЛа, выиграла тендер на часть нефтегазового месторождения на шельфе Мексиканского залива. Об этом сообщает ТАСС.

«Дочка» ЛУКОЙЛа выиграла право на разработку блока 12 в нефтегазоносной провинции Куэнкас-дель-Сурэсте. По предварительным оценкам, максимальный объем ресурсов в этом районе может достигать 958,4 млн баррелей.

Компания одержала победу, предложив максимально возможное роялти в размере 75%. При этом Lukoil International оказалась единственным заявителем на этот блок. Компания в консорциуме с итальянской Eni также подавала заявку на блок 2, однако уступила немецкой компании DEA, действовавшей в концерне с мексиканской Pemex.

Ранее 14 июня стало известно, что ЛУКОЙЛ планирует на 1% сократить добычу нефти и конденсата в России в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года. Причиной стало соглашение ОПЕК об ограничении уровня добычи нефти. 

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