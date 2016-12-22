Сирия обвинила международную коалицию в гибели 12 человек при авиаударе

В результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии погибла семья из 12 человек. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.
Авиаудар был нанесен в поселке Телль-Шаер неподалеку от границы с Ираком. По данным агентства, все погибшие принадлежали к одной семье.
По оценкам ООН в результате авиаударов международной коалиции в городе Ракка с марта погибли порядка 300 человек. Из-за продолжающегося штурма города порядка 160 тыс. человек были вынуждены покинуть свое жилье.
Авиаудары международной коалиции в Сирии продолжаются в рамках операции против запрещенной в России организации «Исламское государство». Власти Сирии считают действия США и их союзников нелегитимными. В конце мая из-за продолжающихся бомбардировок Дамаск направил в Совбез ООН жалобу на действия коалиции во главе с США.
Ранее, 18 июня, международная коалиция сбила самолет сирийских ВВС. В заявлении коалиции говорится, что атака на самолет была произведена после того, как он сбросил бомбы вблизи позиций сил сирийской оппозиции. После этого Минобороны России заявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В российском военном ведомстве пообещали брать на сопровождение системами ПВО все самолеты и беспилотники коалиции в небе над Сирией.