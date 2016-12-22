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В США скончался освобожденный властями КНДР студент
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В США скончался освобожденный властями КНДР студент
Политика, 00:13
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В США скончался освобожденный властями КНДР студент

Студент Отто Вомбиер, которого 13 июня освободили из заключения северокорейские власти, скончался. Об этом, как передает Reuters, сообщили его родители.

Родные Вомбиера заявили, что причиной его смерти стали последствия заключения в тюрьме в КНДР. «К сожалению, ужасное, и мучительно жестокое обращение, которое испытал наш сын в Северной Корее привело к тому, что его смерть оказалась неизбежной», — сообщили его родители.

Студента Отто Вомбиера власти КНДР задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки. За кражу агитационного плаката его осудили на 15 лет лагерей. В марте 2016 года он признал свою вину. 

В середине июня он был освобожден и отправлен в США. В КНДР его освобождение объяснили соображениями гуманности.

Во время заключения Вомбиер заболел ботулизмом. Позднее северокорейские власти заявили, что он впал в кому после приема снотворного. Как сообщает ABC, после возвращения в США Вомбиер не мог говорить, не реагировал на попытки общения. Для лечения он был отправлен в медицинский центр университета Цинциннати.

Теги: США , КНДР , студент
Главное
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