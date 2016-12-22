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На курском направлении возобновили движение поездов
Общество, 21:20
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На курском направлении возобновили движение поездов

На к​урском направлении московской железной дороги возобновлено движения поездов, которое было приостановлено после столкновения скоростного поезда «Стриж» с электричкой. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Как отмечается в сообщении, на путях были ликвидированы последствия инцидента. Движение было возобновлено с 18:44 мск.

«РЖД делает все необходимое для скорейшего ввода пассажирских поездов в график», — отмечается в сообщении.

В понедельник, 19 июня, около Курского вокзала скоростной поезд «Стриж», который следовал из Москвы в Нижний Новгород, столкнулся с электричкой, следовавшей по маршруту Нахабино — Щербинка. По данным РЖД, в результате пострадали три человека. Из-за инцидента было приостановлено движение поездов на курском и рижском направлениях от платформы Дмитровская до Царицыно в обоих направлениях.

По факту столкновения поездов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), сообщается на сайте ведомства.

Как рассказала представитель Следственного комитета Татьяна Морозова, причиной инцидента стал отказ стрелочного перевода на путях. Она отметила, что в результате столкновения поездов были повреждены четыре вагона, а два сошли с рельсов.

Теги: происшествие , Курский вокзал , столкновение поездов
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