В Средиземном море после кораблекрушения пропали более 120 беженцев

В Средиземном море в результате кораблекрушения пропали без вести 126 беженцев. Об этом в своем Twitter сообщил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио Ди Джакомо.

«Свидетельства, собранные в Палермо сотрудниками МОМ, говорят о том, что крушение судна в Средиземном море могло привести к гибели 126 мигрантов на минувших выходных», — написал Ди Джакомо.

Кораблекрушение в Средиземном море произошло в ночь с 15 на 16 июня у побережья Ливии, сообщает La Sicilia. О происшествии рассказали двое выходцев из Судана, которых спасли сотрудники береговой охраны Италии и отправили в порт Палермо. Также были спасены два беженца из Нигерии. По их словам, надувная лодка с мигрантами затонула после того, как ливийские перевозчики беженцев нагнали судно и отобрали у них мотор.

Европейские пограничники 6 мая спасли около 3 тыс. мигрантов, которые на 20 суднах пытались пересечь Средиземное море и остаться в Европе. В операции по спасению мигрантов участвовали сотрудники береговой охраны и служащие военно-​морских сил.