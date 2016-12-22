Стало известно имя наехавшего на толпу у лондонской мечети мужчины

Источники Sky News сообщили имя мужчины, который направил фургон в толпу около мечети в Лондоне в ночь с 18 на 19 июня. Им оказался 47-летний Даррен Осборн.



По словам очевидцев, водитель фургона кричал, что он «убьет мусульман». Автомобиль, который подозреваемый использовал для атаки, был взят в аренду у компании Pontyclun Van Hire, которая находится в Южном Уэльсе.



По данным Guardian, Осборн родился в Сингапуре, но его отец, сестра и племянник живут в Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. По данным Би-би-си, он вырос в Сомерсете. У Осборна четверо детей, отмечает телеканал.

В ночь с воскресенья на понедельник фургон въехал в толпу людей, которые выходили из мечети после молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан. В результате погиб один человек, десять получили ранения. Как отметили в полиции, все пострадавшие были мусульмане. Газета The Guardian сообщала, что подозреваемый пройдет психиатрическую экспертизу. Но в полиции эту информацию не подтверждают.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала наезд на людей у мечети терактом и отметила, что нападавший действовал в одиночку. Она заявила, что террорист выбрал в качестве цели «обычных, ни в чем не повинных людей», членов мусульманской общины.