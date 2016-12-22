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Число публичных компаний в России сократилось до рекордного минимума
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Число публичных компаний в России сократилось до рекордного минимума
Бизнес, 20:24
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Число публичных компаний в России сократилось до рекордного минимума

Число российских компаний, которые раскрыли свои квартальные отчеты по итогам первого квартала 2017 года, составило 2573, что стало рекордно низким показателем. Об этом говорится в отчете, опубликованном на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно отчету, это на 14% меньше, чем по итогам первого квартала 2016 года, когда число компаний составляло 2989. Число эмитентов, выполнявших все требования по раскрытию квартальных отчетов до принятия реформы корпоративного законодательства в 2014 году, составляло 7663. Число публичных компаний стало сокращаться в конце 2016 — начале 2017 года из-за их перехода в непубличный статус.

Согласно действующим правилам, ПАО и непубличные АО, имеющие зарегистрированные проспекты ценных бумаг (в том числе и планы о приватизации), должны раскрывать свою квартальную отчетность. Более 1200 компаний определили себя как ПАО в конце мая 2017 года. В начале 2016 года их число составляло 1108 компаний.

Реформа корпоративного законодательства началась в России в сентябре 2014 года. В ходе реформы было отменено деление акционерных обществ на открытые и закрытые (ОАО и ЗАО).
Теги: Россия , сокращение , ПАО
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