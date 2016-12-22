Вице-губернатор Петербурга ответил на критику «Зенит Арены» словами Ганди

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин процитировал индийского политика Махатму Ганди в ответ на критику болельщиков о стадионе «Зенит Арена» на Крестовском острове, сообщает «Интерфакс».

«Почерпнул у Ганди очень интересную мысль: сначала нас не замечали, потом над нами смеялись, потом с нами боролись, а в итоге мы победили. Мы победили, поэтому у Петербурга есть замечательный стадион — «Санкт-Петербург Арена», — заявил Албин.

По его словам, «негативная история» с участием стадиона создавалась на протяжении 12 лет и «кроме как делом» опровергнуть это невозможно, поэтому власти города проводят техническое тестирование «Зенит Арены». «Мы провели мотошоу, рок-фестиваль, сыграли в футбол, провели два тестовых матча, чтобы показать жителям города: объект нормальный, хороший», — отметил вице-губернатор.

По его словам, на первом матче Кубка конфедераций на стадионе присутствовали более 50 тыс. болельщиков. Я считаю, что [стадион] нормального качества. А все дефекты, которые выявляются в процессе эксплуатации — по качеству материалов, качеству работ, — они устраняются», — подчеркнул Албин.

Вице-губернатор отметил, что сметная стоимость стадиона не увеличилась и составляет 43 млрд руб. «Я считаю эту стоимость адекватной. Это не самый дорогой стадион в мире», — заявил Албин.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 году в Санкт-Петербурге на месте стадиона имени Кирова. Во время строительства генподрядчик «Зенит Арены» менялся три раза. Первоначальная сметовая стоимость стадиона составлялся около 6,6 млрд руб.