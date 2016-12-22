Спрос на еврооблигации Минфина превысил предложение

Спрос на еврооблигации, размещение которых начал 19 июня Минфин, превысил предложение, сообщили РБК два источника в банковских кругах. По их данных, по состоянию на 16.54 мск спрос на евробонды (два транша — 10-летние и 30-летние бумаги) превысил $3 млрд.

Книга заявок была открыта в 11:30 утра, ее закрытие ожидается во вторник, 20 июня.

Опрошенные РБК эксперты считают, что момент для размещения выбран благоприятный.

«Хотя конъюнктура не самая лучшая, нефть ниже $48 за баррель и есть угроза введения нового пакета санкций, но это не должно вызвать резкого негатива. Возможно, размещение будет по нижней границе и весь объем в $3 млрд уйдет на этой неделе», — cчитает портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко.