СК назвал предварительную причину столкновения «Стрижа» с электричкой

Причиной столкновения поезда «Стриж» с электричкой на Курском вокзале мог стать отказ стрелочного перевода на путях, заявила представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Татьяна Морозова, передает «Интерфакс».

«Из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда «Стриж» и электропоезда сообщением Нахабино — Щербинка», — сказала Морозова.

Она также рассказала, что в результате столкновения были повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов.

Скоростной поезд «Стриж», следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва, столкнулся рядом с Курским вокзалом с электричкой № 6325, следовавшей по маршруту Нахабино — Щербинка днем 19 июня. По данным МЖД, в результате столкновения пострадали два человека, позже МЧС сообщило о трех пострадавших.

После столкновения поездов Следственный комитет возбудил уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале», — говорится в сообщении ведомства.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России продолжает расследование инцидента.

Кроме того, проверку по факту столкновения проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.