СМИ сообщили об убитой в Италии россиянке и ее друге

В итальянском городе Кириньяго, недалеко от Венеции, убита россиянка, 30-летняя Анастасия Шакурова, и ее бойфренд, инженер из Италии Бьяджо Джуниор Буономо. Убийство произошла 18 июня, сообщает местная газета Il Mattino.
Ранее находившийся с Анастасией в «близких отношениях», 50-летний Стефано Перале, пригласил пару на ужин в свою квартиру в городе Местре в Венеции.
Перале находился в состоянии «сильного нервного возбуждения» и лично сообщил в полицию о совершенном им убийстве двух человек, говорится в сообщении газеты. Приехавшие на место ЧП полицейские нашли тела Шакуровой и Буономо.
По словам Перале, он убил пару из-за ревности. Он уточнил, что пригласил Шакурову и ее друга к себе в гости, подмешал им наркотик в напитки, после чего задушил женщину в спальне.
Итальянские полицейские сообщили об убийстве в российское консульство в Милане. Генконсульство России в Италии уточняет гражданство убитой девушки, передает «РИА Новости».