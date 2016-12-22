Правительство одобрило законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила проект отзыва на закон о регулировании мессенджеров. Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с документом.

В проекте сообщается, что правительство «концептуально» поддерживает запрет на анонимность в мессенджерах, поскольку с помощью этих сервисов могут передаваться сообщения, «содержащие информацию, распространяемую с нарушением законодательства России».

Источник газеты, близкий к комитету Госдумы по информационной политике, подтвердил, что правительство поддержало законопроект, который впервые вводит в законодательство понятие «мессенджер». Однако эксперты правительства считают, что некоторые термины в документе сейчас не поддаются однозначному толкованию, в частности, нельзя однозначно определить понятия «идентификация пользователя сети интернет» и «перечень сведений о пользователе, подлежащих установлению при его идентификации».

Также экспертам не совсем ясно, что означает «предмет договора об идентификации», который заключается владельцами мессенджеров с оператором связи, поскольку в законопроекте не прописана обязанность оператора заключать такой договор. Вопросы вызвала и процедура идентификации пользователей с помощью абонентского номера, ведь согласно нынешнему законодательству клиент при заключении договора с оператором получает не только такой номер, но и уникальный идентификационный код.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной идентификации пользователей в мессенджерах. За законопроект отдали голоса 356 депутатов, два против и один воздержался, передавал корреспондент РБК. Законопроект в конце мая внесли в нижнюю палату представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».

Официально законопроект будет утвержден в четверг, 22 июня.