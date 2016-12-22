Суд взыскал с разработчика «Протона» 77,8 млн руб. в пользу «Роскосмоса»

Государственная корпорация «Роскосмос» выиграла суд и получит 77,8 млн руб. с Центра имени Хруничева — разработчика и производителя ракеты-носителя «Протон» и семейства ракет «Ангара». Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» с заседания Арбитражного суда Москвы.

Эта сумма стала компенсацией за просрочку при исполнении госконтракта. Общая сумма иска составила 2,2 млрд руб., иск удовлетворен частично. В суде не уточнили, о разработке какого оборудования идет речь.

Представитель «Роскосмоса» пояснила, что ответчик допускал просрочку по срокам выполнения работ, она составила от полугода до года. В то же время юрист Центра имени Хруничева настаивал, что просрочки были минимальными, их пришлось допустить, чтобы исправить все недостатки.

В конце 2015 года суд взыскал с центра 1,8 млрд руб. из-за аварии «Протона» в 2013 году. Крушение ракеты-носителя произошло летом 2013 года. «Протон» с тремя спутниками «Глонасс-М» отклонилась от курса и упала на территории космодрома Байконур на первой минуте полета​.