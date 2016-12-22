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Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка заявила о намерении пройти полиграф
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Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка заявила о намерении пройти полиграф
Общество, 15:06
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Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка заявила о намерении пройти полиграф

Ольга Алисова, обвиняемая в гибели шестилетнего мальчика, который погиб в результате ДТП в Балашихе, готова пройти проверку на полиграфе. Об этом РБК сообщила ее адвокат Наталия Куракина.

Адвокат уточняет, что Алисова готова дать показания следствию, рассказав, «видела ли она мальчика». «Следствие утверждает, что Алисова могла видеть мальчика и располагала технической возможностью избежать столкновения с ребенком», — говорит адвокат. По ее словам, у водителя не было возможности для торможения — ребенок выскочил под колеса из-за припаркованного авто.

Обвиняемая вынужденно сменила место жительства и прекратила работать, отмечает адвокат. «Следствием не исследованы в полном объеме преследования обвиняемой, которые лишают ее возможности нормальной жизни. Дома, в интернете и на работе она подвергается травле — она вынуждена прекратить работать, сменить телефон и квартиру», — заявила Куракина.

По словам адвоката, Алисова обратилась из-за угроз с заявлением в прокуратуру. Кроме того, адвокат обвиняемой утверждает, что в основе автотехнической экспертизы следствие использует недостоверную схему с места ДТП: «Следствие нас в известность не ставит и никуда не приглашает. Они хотят сделать всё без нас, чтобы получить нужные результаты​».

Инцидент произошел 23 апреля. Автомобиль в подмосковном Железнодорожном сбил мальчика и протащил его более десяти метров. Экспертиза крови погибшего ребенка показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

По словам родителей ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств была уничтожена. 15 июня СКР попросил передать им дело о гибели шестилетнего ребенка, ведомство возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за экспертного заключения об алкогольном опьянении мальчика.

Поводом к передаче дела в СКР стало требование семьи провести повторную экспертизу и жалоба на то, что в ходе расследования его смерти на свидетелей оказывалось давление. СК также возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сейчас водителю Ольге Алисовой предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги: ДТП , Балашиха , "пьяный" ребенок
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