«ЮТэйр» оштрафовали за отказ в регистрации и посадке пассажиров

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «ЮТэйр» из-за овербукинга (продажа авиабилетов на рейс, которая превышает число кресел в салоне самолета). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сургутская транспортная прокуратура в ходе расследования установила, что вопреки требованиям Воздушного кодекса России от 20 февраля 2017 года, авиакомпания «в связи с ограничением предельной коммерческой загрузки» самолета отказала пятерым пассажирам в регистрации и посадке на рейс Игрим — Тюмень.
Прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) и оштрафовала компанию на 30 тыс. руб. Овербукинг, используемый некоторыми западными авиакомпаниями, не соответствует законодательству России.