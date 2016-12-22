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«ЮТэйр» оштрафовали за отказ в регистрации и посадке пассажиров
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«ЮТэйр» оштрафовали за отказ в регистрации и посадке пассажиров
Общество, 14:31
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«ЮТэйр» оштрафовали за отказ в регистрации и посадке пассажиров

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «ЮТэйр» из-за овербукинга (продажа авиабилетов на рейс, которая превышает число кресел в салоне самолета). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сургутская транспортная прокуратура в ходе расследования установила, что вопреки требованиям Воздушного кодекса России от 20 февраля 2017 года, авиакомпания «в связи с ограничением предельной коммерческой загрузки» самолета отказала пятерым пассажирам в регистрации и посадке на рейс Игрим — Тюмень.

Прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) и оштрафовала компанию на 30 тыс. руб. Овербукинг, используемый некоторыми западными авиакомпаниями, не соответствует законодательству России.

Теги: Штрафы , административное дело , «ЮТэйр»
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