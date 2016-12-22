МВД объяснило применение газа в отделении полиции

Полицейские Санкт-Петербурга действительно применили спецсредство — перцовый газ — в отделении полиции, где находились задержанные за участие в несогласованном митинге. Об этом РБК рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

​Как пояснил собеседник РБК, в отделение за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. «С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство — перцовый газ», — пояснил представитель полиции.

После этого задержанных за участие в митингах, которые были в отделе полиции, отвели в зал совещаний для продолжения процессуальных действий. «При этом одна из доставленных самостоятельно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали», — пояснили в МВД.

Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов пообещал, что проведет проверку по факту распыления газа из перцового баллончика в 33-м отделе полиции в Санкт-Петербурге.

О том, что в камеры к задержанным на протестной акции 12 июня в Петербурге запустили газ, ранее РБК рассказали в «ОВД-Инфо». «Мы начали заниматься этим вопросом. Одна аудиозапись нам была передана [представителями штаба Навального в Петербурге], а в остальном мы просто разговаривали с людьми. Действительно, это все так и было [распыление газа], аудиозаписи же есть. Распылили в одну камеру, а по вентиляции задело и соседние камеры. Это происходило в 33-м отделении полиции», — пояснили в «ОВД-Инфо».

Издание также приводит информацию о мужчине, которой буянил в отделении. ​«Он был буйный, сумасшедше бил в стену камеры, долго. Мы понимали, что нам с этим жить целую ночь, и, видимо, полицейские это понимали», — сообщила одна из задержанных участниц протестной акции.

Еще один находившийся в отделении свидетель рассказал, что полицейские несколько раз ударили мужчину и запустили в его камеру газ из перцового баллончика. Через некоторое время газ по вентиляции распространился по соседним камерам. «Мне тоже было очень плохо, все болело, дышать невозможно <...> Кричали, пытались сказать, чтобы нам скорую вызвали, они [полицейские] молчали, ухмылялись, говорили, что скоро все пройдет», — рассказал «ОВД-Инфо» один из пострадавших.