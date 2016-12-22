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В Кремле прокомментировали украинский план реинтеграции Донбасса
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В Кремле прокомментировали украинский план реинтеграции Донбасса
Украинский кризис, 13:29
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В Кремле прокомментировали украинский план реинтеграции Донбасса

Москва не располагает детальной информацией о планах Киева по реинтеграции территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины. В Кремле полагают, что в этом документе должны быть учтены положения минских соглашений об урегулировании конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали. Есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией», — заявил Песков.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о разработке властями Украины нового плана «мирной реинтеграции» территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Готовящийся администрацией Петра Порошенко документ предусматривает отмену статуса антитеррористической операции на востоке Украины и введение военного положения в зонах, прилегающих к линии соприкосновения сторон. После этого управление этими территориями перейдет от Службы безопасности Украины к вооруженным силам страны. Населению юго-востока Украины власти предложат льготы, в частности, касающиеся получения пенсий. Законопроект может быть внесен в Верховную раду на этой неделе.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призывал завершить режим АТО на востоке страны. По его словам, этот режим больше не обеспечивает безопасность Украины от «агрессии со стороны РФ».

Президент Петр Порошенко с мнением Турчинова не согласился. «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украину беззащитной», — пояснил президент Украины.

Теги: Украина , ДНР , ЛНР , Донбасс , Дмитрий Песков
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