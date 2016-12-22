Кремль назвал продленные санкции ЕС против Крыма нелегитимными

Кремль не согласен с продлением санкций Евросоюза против Крыма и назвал их нелегитимными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Традиционно негативное (отношение к санкциям. — РБК). Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями», — заявил Песков. «Мы не считаем их легитимными, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — отметил пресс-секретарь президента.

Совет Европейского союза 19 июня продлил на год действие санкций против Крыма, до 23 июня 2018 года. Санкции были введены, после того как Крым присоединился к России. Санкции предусматривают запрет на импорт продуктов из Крыма и Севастополя, а также товаров и технологий, связанных с транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслями. Также был введен запрет для компаний и граждан ЕС становиться инвесторами для предприятий в Крыму. Кроме того, был введен запрет на туристические услуги.