Путин утвердил поправки о выплате премиальных за сверхурочную работу

Президент Владимир Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, где, в частности, уточняется порядок установления неполного рабочего дня. Об этом говорится на сайте Кремля.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в документе уточняется в том числе порядок перерыва для отдыха работника. Кроме того, предусматривается правило, согласно которому ненормированный график для сотрудника, работающего в неполный рабочий день, может устанавливаться только при неполной рабочей неделе, но с полными сменами.

Также в изменениях предусматривается выплата премиальных за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин исключил введение отпуска за переработку. Топилин сообщал, что в России «ни в коем случае» не нужно «не сокращать и не увеличивать отпуска». В качестве альтернативы он предложил денежную компенсацию за переработки или оптимизацию графика сотрудника.