Путин увеличил максимальный взнос на инвестиционный счет до 1 млн руб.
Экономика, 12:28
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Путин увеличил максимальный взнос на инвестиционный счет до 1 млн руб.
Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предел первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 400 тыс. до 1 млн руб., об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Предусматривается увеличение размера совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, с 400 тыс. до 1 млн руб., говорится в сообщении.
Как следует из текста закона, новые правила будут распространяться на инвестиционные счета первого типа, которые предусматривают возврат налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%), и на ИИС второго типа, владельцы которых освобождаются от уплаты налогов на инвестиционный доход, но обязаны инвестировать минимум на три года.
Кроме того, размер налогового вычета по ИИС не будет меняться — он сохранится на прежнем уровне в 52 тыс. руб. Это значит, что даже если владелец инвестиционного счета внесет на него 1 млн руб., он сможет вернуть лишь часть НДФЛ от этой суммы (52 тыс. из 130 тыс. руб.).
Законопроект об увеличении максимальной суммы, которую можно внести на ИИС, 14 июня одобрил Совет Федерации.
Индивидуальный инвестиционный счет — специальный брокерский счет, по которому предоставляются налоговые льготы при уплате НДФЛ. Этот инструмент стал доступен россиянам с 1 января 2015 года. У инвестора есть право открыть лишь один ИИС и ежегодно размещать на нем сумму, не превышающую 1 млн руб.