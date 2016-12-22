В «ВИМ-Авиа» рассказали о стабилизации ситуации с задержками авиарейсов

Путин увеличил максимальный взнос на инвестиционный счет до 1 млн руб.

Омбудсмен Петербурга проведет проверку о распылении газа в отделе полиции

Курс евро на 20 июня

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Курс доллара на 20 июня

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Исследование РБК: как уплотнится Москва в результате реновации

Губернатор Кемеровской области Тулеев снова продлил свой отпуск

УАЗ снизил стоимость внедорожника Patriot

Путин назначил нового посла России в Турции

За пожаловавшейся Путину онкобольной в Мурманск отправили самолет МЧС

Биржевой курс евро впервые с начала февраля поднялся выше 65 руб.

Мария Шарапова опустилась на четыре позиции в рейтинге WTA

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Число желающих уехать за границу жить россиян снизилось на 7% за 5 лет

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СМИ узнали о желании Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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Секретарем Общественной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт»

Лавров призвал согласовывать все действия в Сирии «на земле» с Дамаском

СМИ сообщили об ударе молнии в летевший из Стамбула в Тбилиси самолет

Главком ВКС уточнил дату первого полета Ту-160М-2

Водитель въехавшего в толпу в Лондоне фургона пройдет осмотр у психиатров

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В Совфеде предупредили о возможности применения С-300 против США в Сирии

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В правительство внесли раскритикованный Сечиным закон о трубопроводах

На юго-востоке Москвы загорелся ангар с мебелью