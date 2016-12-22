Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,33 57,74 EUR Нал. 65,29 64,63 USD Бирж. 58,07 +0,30 EUR Бирж. 64,99 +0,29 USD ЦБ. 57,96 +0,22 EUR ЦБ. 64,86 +0,41 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1836,55 +0,75% РТС 996,40 +0,20% Brent 47,46 +0,36% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7500,63 +0,50%
Путин увеличил максимальный взнос на инвестиционный счет до 1 млн руб.
Лента новостей
Омбудсмен Петербурга проведет проверку о распылении газа в отделе полиции 12:15, Общество Исследование РБК: как уплотнится Москва в результате реновации 12:04, Бизнес Губернатор Кемеровской области Тулеев снова продлил свой отпуск 11:57, Политика УАЗ снизил стоимость внедорожника Patriot 11:56, Авто Путин назначил нового посла России в Турции 11:42, Политика За пожаловавшейся Путину онкобольной в Мурманск отправили самолет МЧС 11:39, Общество Биржевой курс евро впервые с начала февраля поднялся выше 65 руб. 11:38, Финансы Мария Шарапова опустилась на четыре позиции в рейтинге WTA 11:38, Спорт Филиппины впервые в истории закупят оружие в России 11:35, Политика ФАС вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию борцов с вирусами 11:28, Технологии и медиа Сделано в России: как из старых Lada, Ford и VW собрали спорткар 11:19, Авто  Число желающих уехать за границу жить россиян снизилось на 7% за 5 лет 11:18, Общество Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы в Москве 11:05, Общество Онлайн с продолжением: как детей приучают к дистанционному образованию 11:05, Партнерский материал СМИ узнали о желании Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед» 11:03, Спорт Евросоюз продлил на год санкции против Крыма 10:58, Политика Секретарем Общественной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт» 10:55, Политика Лавров призвал согласовывать все действия в Сирии «на земле» с Дамаском 10:52, Политика СМИ сообщили об ударе молнии в летевший из Стамбула в Тбилиси самолет 10:43, Общество Главком ВКС уточнил дату первого полета Ту-160М-2 10:40, Технологии и медиа Водитель въехавшего в толпу в Лондоне фургона пройдет осмотр у психиатров 10:38, Политика «Ведомости» узнали о возможном увеличении скидки РЖД на перевозку грузов 10:09, Бизнес В Совфеде предупредили о возможности применения С-300 против США в Сирии 10:05, Политика Против сноса: как жители московских пятиэтажек боролись с реновацией 09:51, Недвижимость В правительство внесли раскритикованный Сечиным закон о трубопроводах 09:27, Экономика На юго-востоке Москвы загорелся ангар с мебелью 09:10, Общество
Путин увеличил максимальный взнос на инвестиционный счет до 1 млн руб.
Экономика, 12:28
0
Путин увеличил максимальный взнос на инвестиционный счет до 1 млн руб.

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предел первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 400 тыс. до 1 млн руб., об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Предусматривается увеличение размера совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, с 400 тыс. до 1 млн руб., говорится в сообщении.

Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше
Деньги


Как следует из текста закона, новые правила будут распространяться на инвестиционные счета первого типа, которые предусматривают возврат налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%), и на ИИС второго типа, владельцы которых освобождаются от уплаты налогов на инвестиционный доход, но обязаны инвестировать минимум на три года.

Кроме того, размер налогового вычета по ИИС не будет меняться — он сохранится на прежнем уровне в 52 тыс. руб. Это значит, что даже если владелец инвестиционного счета внесет на него 1 млн руб., он сможет вернуть лишь часть НДФЛ от этой суммы (52 тыс. из 130 тыс. руб.).

Законопроект об увеличении максимальной суммы, которую можно внести на ИИС, 14 июня одобрил Совет Федерации.

​Индивидуальный инвестиционный счет — специальный брокерский счет, по которому предоставляются налоговые льготы при уплате НДФЛ. Этот инструмент стал доступен россиянам с 1 января 2015 года. У инвестора есть право открыть лишь один ИИС и ежегодно размещать на нем сумму, не превышающую 1 млн руб.

Теги: Путин , ИИС , индивидуальный инвестиционный счет , закон о рынке ценных бумаг
Главное
Путин назначил нового посла России в Турции Политика
Материалы по теме
Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше Деньги
В Минфине увидели политическое значение введения НДФЛ на доходы с вкладов Финансы
Депутаты увеличили страховые выплаты по вкладам до 400 тыс. руб. Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку