В «ВИМ-Авиа» рассказали о стабилизации ситуации с задержками авиарейсов

Ситуация с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» полностью стабилизировалась, рейсы выполняются вовремя, не считая переносы по метеоусловиям. Об этом заявила директор по связям с общественностью авиакомпании Елена Федорова, говорится в пресс-релизе компании.
По словам Федоровой, проблемы спровоцировали поздний возврат с планового техобслуживания трех широкофюзеляжных самолетов, прибытие которых в авиакомпании ожидали на 10 дней раньше, а также начало сезона отпусков, что привело к «веерному характеру задержек и переносов рейсов».
«ВИМ-Авиа» не удалось привлечь к перевозке самолеты других авиакомпаний из-за тотального дефицита лайнеров на тот момент, говорится в релизе.
Позже авиакомпания сократила объем чартерных рейсов со 2 по 15 июня включительно на 12,8%, уточнила Фадеева. По ее словам, это минимизировало задержки рейсов. Инициативу поддержали туроператоры, Минтранс, Росавиация и Ростуризм. Они помогли скорректировать график чартерных рейсов. Приоритетом вылетают регулярные внутренние рейсы, особенно в Симферополь и Сочи, отметила директор по связям с общественностью.
По ее словам, на прошлой неделе авиакомпания дополнила свой флот самолетом Boeing 777-300, который является самым большим в семействе 777. Кроме того, авиаперевозчик подписал договор о покупке ряда лайнеров. Программа модернизации и диверсификации флота, по словам Фадеевой, идет по плану. В мае 2017 года «ВИМ-Авиа» стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта (iATA).
О планах Минтранса провести проверку в отношении «ВИМ-Авиа» из-за срывов программы чартерных перевозок и наказать виновных заявлял 17 июня глава ведомства Максим Соколов.
Задержкиавиарейсов компании «ВИМ-Авиа» начались 28–29 мая. 8 июня, туроператоры заявили, что количество пострадавших из-за проблем авиаперевозчика «может быть приблизительно оценено» в более чем 10 тыс. человек.