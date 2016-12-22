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Водитель въехавшего в толпу в Лондоне фургона пройдет осмотр у психиатров
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Водитель въехавшего в толпу в Лондоне фургона пройдет осмотр у психиатров
Политика, 10:38
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Водитель въехавшего в толпу в Лондоне фургона пройдет осмотр у психиатров

Водитель фургона, наехавшего на людей на севере Лондона, доставлен в больницу, после осмотра врачами он будет взят под стражу. Ему предстоит пройти обследование у психиатров, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции.

В сообщении, опубликованном на сайте службы полиции Лондона, Metropolitan Police, фразы об осмотре задержанного психиатрами нет. В сообщении уточняется, что расследованием произошедшего занимается контртеррористическое подразделение полиции (CTC).

Фургон наехал на людей, выходивших из мечети, на улице Севен Систерс в северной части Лондона в ночь с 18 на 19 июня. Полиция сообщила об одном погибшем и десяти пострадавших, из них восемь госпитализированы. Водителя фургона задержали на месте происшествия сами граждане. Ему 48 лет, других данных о нем полиция не сообщает. Других подозреваемых пока нет, подчеркнули в полицейской службе.

Наезд на прихожан мечети в Лондоне. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим и их близким.

Теги: Лондон , наезд на людей
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